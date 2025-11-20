Днес бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за разглеждане в пленарната зала на първо четене.

Припомняме, че именно параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В текстовете е записано, че минималната работна заплата се вдига на 620 евро, максималният осигурителен праг става 2352 евро. Най-критикуваната мярка е вдигането на пенсионната вноска с два процентни пункта. Бизнесът категорично отхвърли параметрите и ги определи като неадекватни.

Регионалната комисия в парламента одобри на първо четене Бюджет 2026

В същото време в бюджета на Здравната каса са предвидени 260 милиона евро за заплати на специализантите по медицина. Все още не ясно по какъв механизъм обаче те ще бъдат разпределени.

Редактор: Дарина Методиева