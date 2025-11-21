Вторият ден на Европейското първенство по таекуондо за юноши и девойки, което се провежда в Швейцария, бе успешен за българските представители. Младата звезда на родното таекуондо Станислав Митков в кат. до 63 кг бе безгрешен по пътя към финала и грабна златния медал, като не загуби нито един рунд.

На финала срещу него се изправи сърбинът Сергей Иванович. Нашенецът изигра отлично срещата, която бе черешката на тортата за вечерта. В първия рунд секунда преди края Митков водеше, но Иванович успя да реализира две точки и спечели рунда. Във втория Станислав бе тотален господар и спечели с 14:2. В решителния трети рунд българинът показа характер и воля, което му донесе титлата Европейски шампион.

Ерика Карабелева - 52 кг и Станислава Костадинова - 55 кг, заеха 5-то място в своите категории. Останалите български таекуондисти Теодора Маринова - 49 кг, Антон Христов - 59 кг, Християн Христов - 55 кг също се представиха блестящо, но късметът не бе на тяхна страна и те бяха на косъм от класиране за среща за медал.

Вчера бронзов медал завоюва Деа Пеева.

Редактор: Цветина Петкова