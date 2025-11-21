Ще бъдат ли увеличени заплатите на лекарите и медицинските сестри в държавните и общински болници и по какъв механизъм ще се случи това? Тези въпроси коментира в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS д-р Десислав Тасков, депутат от "БСП-Обединена левица" и член на парламентарната комисия по здравеопазване. Той защити разчетите в новия бюджет и разясни как управляващите планират да разпределят средствата.

►Нов механизъм за парите в здравеопазването

Д-р Тасков потвърди, че са осигурени 260 милиона евро за увеличение на заплащането в държавните и общински болници. Той обаче направи ключово уточнение за начина, по който те ще бъдат разпределени, като подчерта, че е постигнато политическо решение парите да не минават през остойностяване на клиничните пътеки.

"Най-важното е, че това ще се случи. Реално, за първи път от много време се случва това нещо, което толкова много искахме, а именно пряко влизане в този крайно пазарен сектор, какъвто е здравеопазването", заяви д-р Тасков.

Народният представител обясни, че ако парите бяха насочени през клиничните пътеки, няма гаранция, че ще стигнат до лекарите и сестрите, тъй като управителите на болници биха могли да ги използват за други цели, например за назначаване на немедицински персонал. Вместо това е намерен друг вариант. "Ще бъде пак през Здравната каса като трансфер от бюджета в този размер", обясни той.

►Добавките за пенсионерите: Има ли политическо наддаване?

По темата за коледните добавки за пенсионерите д-р Тасков коментира предложенията на различните политически сили. "Успехът винаги има много бащи. Ще бъдат 120 лв. и ще бъдат раздадени преди Коледа. Важното е друго - да не става кампанийно, а трябва да стане законово и да се обхващат не само пенсионерите, които са под прага на бедност, а всички. Мисля, че това е по-справедливият вариант", заяви депутатът.

►Бюджетът - социален, но и стъпка към реформи

В отговор на критиките, че бюджетът е прекалено социален и няма реформаторски характер, д-р Тасков отговори: "Човешкото ми мнение за този бюджет е, че е наистина социален. Увеличаваме заплатите на лекарите, на учителите, на социалните работници".

Той защити и непопулярни мерки като увеличението на данък дивидент и на пенсионните вноски, като ги определи като необходими стъпки за осигуряване на социална защита. "Може би са малки крачките, но са именно за реформа", заключи д-р Десислав Тасков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка