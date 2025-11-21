"Бюджетът не е лек за здравето на нацията. Той е инерционен и осигурява „още от същото“, без да предлага реални решения или перспектива за промяна". Това каза бившият министър на здравеопазването Илко Семерджиев в „Денят на живо” по NOVA NEWS. Според него най-големият тревожен сигнал е, че за първи път започваме да наблюдаваме дефицит в НЗОК – към момента той възлиза на 23 милиона лева, което е прецедент.

Семерджиев припомни, че през май бяха отчетени пациентски листи с близо 1 180 000 лица, които са записани, но не плащат здравните си вноски. Тази несъбираемост поражда значителен дефицит на приходите и поставя под въпрос ефективността на контролa. „Големият проблем е защо НАП допуска толкова много хора да остават извън системата, без да изпълняват задълженията си”, каза той.

„В същото време, в новия бюджет няма заложени реформи. Министерството на здравеопазването отново не успява да убеди Министерския съвет за необходимостта от средства за профилактика и скринингови програми. Не настройваме системите спрямо ресурсите, а реформи обикновено се правят точно тогава, когато има увеличен ресурс – каквато е настоящата ситуация”, заяви д-р Семерджиев.

Според него настоящият модел на финансиране на здравната система също не стимулира ефективност. НЗОК сключва договори с всички лечебни заведения и те не са поставени в конкурентна среда. Той посочи, че в България почти 90% от болниците са за активно лечение, докато болници за продължително лечение практически липсват. Допълнителен проблем, който Семерджиев посочи е и малкият брой на клиничните пътеки – в момента те са едва 327, при необходимост от над 900. Това води до изкривяване на диагностичния процес и „адаптиране“ на пациенти към диагнози, които не са реални, само за да бъдат покрити от съществуваща пътека, смята Илко Семерджиев.

Той отбеляза, че влизането в еврозоната несъмнено е важна стъпка и бележи символичния край на прехода. Но първият бюджет, изготвен в евро, се явява фалстарт – без необходимите реформи и без ясни приоритети.