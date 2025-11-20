Снимка: iStock
Темата коментират Аркади Шарков и д-р Мирослав Ненков
В план-сметката за здравеопазване за следващата година са заложени повече пари. В Бюджета на НЗОК са предвидени повече от 5 милиарда евро. Работодатели и синдикати вече се обявиха срещу заложените параметри. Темата коментираха здравният икономист Аркади Шарков и лекарят и бивш здравен министър д-р Мирослав Ненков в „Обедния информационен блок” на NOVA NEWS.
Бюджетът на Здравната каса беше увеличаван през последните 3-4 години с около 15%. Причините за това бяха пандемията от COVID-19 и покриването на някои останали без финансиране здравните нужди, смята икономистът.
„Увеличението на план-сметката с 15 на сто звучи щедро, но ако се разпредели по групи – 5 от тези 15% -260 млн. евро, са насочени за подпомагане на младите специалисти. 30 млн. евро ще бъдат насочени за разплащане с второстепенните разпоредители – психиатрии, Спешна помощ и други. Останалите 230 млн. евро предстои да стане ясно как ще бъдат разпределени. Очаква се те да бъдат насочени към лечебни заведения – общински и държавни, които не са постигнали определени нива на заплатите. Към момента те няма да бъдат насочени към клиничните пътеки”, обясни Шарков.
По негови думи бюджетът е разходопокривен. Шарков каза, че парите за превенция и профилактика за специализирана извънболнична и първична извънболнична са увеличени едва с 5%. За сравнение с предишни години – ръстът тогава е бил между 15-20 на сто. Експертът смята, че ще има актуализация на бюджета с оглед големите очаквания за приходите.
Д-р Ненков от своя страна коментира здравната вноска. Той смята, че дори и да бъде увеличена, това няма да повлияе върху здравната услуга.
Антибиотчинтата резистентност
Бившият здравен министър говори и по темата за употребата на антибиотици в България и резистентността на някои бактерии към тях. Лекарят каза, че бактериите са много по-умни, отколкото смятаме, и затова те се научават да избягват антибиотичната терапия, което е опасно.
Той посочи, че трябва да има политика по отношение на употребата на антибиотици – да има групи, които да останат стратегически и да се използват само в крайни случаи. Ненков обясни още, че има правила за използването на антибиотици, които трябва да се спазват.
Повече по темите гледайте във видеото.
