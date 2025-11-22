Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (22.11.2025 - обедна) Начало Спорт Спортни новини (22.11.2025 - обедна) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (22.11.2025 - обедна) Спортни новини (22.11.2025 - обедна) 22 ноември 2025 12:55 Новините на NOVA (22.11.2025 - обедна) Новините на NOVA (21.11.2025 - късна) Новините на NOVA NEWS (21.11.2025 - 20:00) Новините на NOVA (21.11.2025 - централна) Новините на NOVA (21.11.2025 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (21.11.2025) Гледайте цялата емисия Редактор: Станимира Шикова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт Спортни новини (21.11.2025 - късна) Спортни новини (21.11.2025 - обедна) Българин стана Европейски шампион по таекуондо за юноши (ВИДЕО) Спортни новини (20.11.2025 - късна) Спортни новини (20.11.2025 - обедна) Спортни новини (18.11.2025 - обедна) Спортни новини (18.11.2025 - късна) Спортни новини (18.11.2025 - обедна) Спортни новини (17.11.2025 - късна) Спортни новини (17.11.2025 - обедна) Два медала за България от Световното първенство по скокове на батут Двама треньори развиват хандбала в Челопечене Спортни новини (16.11.2025 - обедна) Карлос Насар: Предложиха ми 2 млн. долара, но аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари Спортни новини (15.11.2025 - обедна) Спортни новини (14.11.2025 - късна) Спортни новини (14.11.2025 - обедна) Спортни новини (13.11.2025 - късна) Реджеп Ердоган ще гледа мача Турция - България на живо Спортни новини (13.11.2025 - обедна) Спортни новини (12.11.2025 - късна) Спортни новини (12.11.2025 - обедна) Спортни новини (10.11.2025 - късна) Лионел Меси посети новия „Камп Ноу“ (СНИМКА) Кристиано Роналдо: Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата ми Спортни новини (10.11.2025 - късна) Спортни новини (10.11.2025 - обедна) "Близо до спорта": Какво е аквафитът и кой може да го практикува Как се побеждават японците на карате Треньорът Васил Василев възражда волейбола в град Етрополе Спортни новини (09.11.2025 - обедна) Спортни новини (08.11.2025 - обедна) Спортни новини (07.11.2025 - късна) Дронове и 2000 полицаи ще следят реда около дербито "Левски" – ЦСКА Спортни новини (07.11.2025 - обедна) Спортни новини (06.11.2025 - късна) Спортни новини (06.11.2025 - обедна) Спортни новини (05.11.2025 - късна) Спортни новини (05.11.2025 - обедна) Спортни новини (04.11.2025 - късна) Спортни новини (04.11.2025 - обедна) Спортни новини (03.11.2025 - късна) Спортни новини (03.11.2025 - обедна) Верена Годерски и спортът, който за нея се превръща в лекарство и двигател за живот (ВИДЕО) Отдаден на волейбола - Евгени Иванов за новите шампиони в спорта Спортни новини (02.11.2025 - обедна) Прекратиха дербито на Пловдив, удариха с бутилка вратаря на "Ботев" Спортни новини (01.11.2025 - обедна) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА