Неврологът разказва за семейната си история, проблемите в системата и защо бюджетът за здраве няма да реши кризата със сестрите
Понякога най-неочакваните срещи се случват в най-напрегнатите моменти. Преди осем години, по време на пряк ефир, на Любомир Огнянов му причърнява, речта му се затруднява и ефирът е прекъснат. Линейка го отвежда в болница, където преживява и първото си качване на инвалидна количка. На следващата сутрин влиза началникът на клиниката – прочита документацията и подхвърля: „Това май е първият случай, в който Любомир Хараланов има затруднение с речта в ефир“. Така водещият разбира, че лекарят, застанал до леглото му, носи неговото име и фамилия.
В предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ проф. Любомир Хараланов, ръководител на Клиниката по нервни болести в Националната кардиологична болница, разказа за произхода си, за медицината и за това какво стои зад увеличаването на бюджетите за здраве.
Корени, белязан от историята
Проф. Хараланов връща историята си назад – към прадядо си, фелшера Харалан от Нови пазар. Синът му завършва право в Чехия, но след завръщането си се включва активно в левите движения и в основаването на комунистическата партия. По време на Белия терор е прострелян и оставен за мъртъв, но оцелява благодарение на свой съгражданин.
Неговите двама синове – баща и чичо на професора – стават партизани и действат в Делибалкана.
Здравната система: Заложени ли са реформи в бюджета за здраве
„Почти всяка среща с представител на ЦК завършваше със засада и убити хора. Съмненията винаги падаха върху внедрен агент на царската полиция“, разказва неврологът.
Десетилетия по-късно историята остава неприключена – предателят така и не е открит.
„IT поколението“ – новите пациенти в неврологията
Според проф. Хараланов в последните години ясно се очертава нова група пациенти – младите IT специалисти.
„Работят дълги часове над компютър, в неправилни пози, под постоянен стрес. Резултатът – замайвания, шийни проблеми, понякога истински световъртеж“, обяснява той.
Професорът обръща внимание и на нуждата да се различава общото замайване от вестибуларните нарушения – чрез тестове като този на Унтенбергер, въведен в България от баща му.
Здравната система
„На хартия звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра. В реалността обаче картината е друга“, казва проф. Хараланов.
Петър Москов: Трябва да намалим болниците от 340 на 100
В неговата болница специализантите получават близо 2000 лева – максимумът по препоръка на министерството. Но проблемът, според него, е огромен недостиг на медицински сестри и продължаващо недофинансиране.
Относно увеличението на бюджета за здраве с 5,5 милиарда той е категоричен: „Тези пари няма да решат проблема със заплатите. Просто няма как да стигнат до тях“.Редактор: Румен Лозанов
