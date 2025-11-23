Малко повече от месец преди България официално да влезе в еврозоната един жилищен блок у нас очевидно не бърза да сменя валутата. Вече над 50 години той гордо носи името „Златен лев“ и за момента няма никакво намерение да го заменя със „Златно евро“, колкото и модерно да звучи.

На улица "Трайко Китанчев" вече половин век гордо се извисява блок „Златен лев“. Той се намира в един от най-старите квартали на Видин - „Калето“. Това е и една от най- високите части на града и дори река Дунав да прелее - няма да го залее.

Личко Луков и семейството му са сред първите, които се нанесли в блок "Златен лев".



„Строи се доста дълго време. Спомням си, защото аз съм бил още дете. Ученик. Наричаха го "ръждясалия гологард", защото дълго време остана непостроен“, спомня си Личко Луков, жител на блок „Златен лев“ във Видин.

В началото на 70-те години на миналия век, блокът е завършен и получава името „Златен лев“.



„Това е блок на служителите в Българска народна банка. Преди това на мястото е имало къщи“, твърди Соня Маркова, също живуща в блока.

Въпреки че от 1 януари официално еврото ще смени българския лев, живеещите в блока нямат намерение да сменят името му от "Златен лев" на "Златно евро".

„Може би така ще си остане, защото така е познато“, твърди Латинка Любенова, жител на блок „Златен лев“.

"В никакъв случай няма да преименуваме блока. Левът си е лъв и нека си остане такъв, какъвто е. Ако държавата е решила да смени парите - нека ги смени. Но ние нашия блок ще си го оставим така“, категоричен е Личко Луков.