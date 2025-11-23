Във Видин стартира нов начин за бърза връзка с гражданите- създадена е специална Viber линия, където всеки може да съобщава за нередности в града и околните села. Дали така един град може да стане по-чист и подреден?

Нерегламентирани сметища, отворени шахти, неработещо улично осветление- това са най- честите проблеми, които жителите на Видин заснемат и сигнализират на общината.



18- годишния Красимир Младенов от Видин е сред най-активните хора, които изпращат сигнали.

„Имаше отворена шахта, снимах я и я изпратих и веднага реагираха. Беше на пътя и можеше да стане инцидент”, обясни той.

„Комуникациите са в основата на нашия живот в момента и се оказа, че идеята е страхотна“, смята кметът на града Цветан Ценков.

За малко повече от месец община Видин е получила 170 сигнала, от които 110 са отстранени в рамките на три дни.



Реакциите на хората са смесени като някои са скептични.



„Готови сме да реагираме на всеки сигнал. Да ни простят, защото със сигурност имаме пропуски, но се стараем да се усъвършенстваме“, помоли зам.-кметът на града Мартин Дончев.