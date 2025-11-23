Началникът на щаба на "Хизбула" Али Табтабай е убит днес при израелски удар близо до Бейрут, съобщиха множество израелски медии, цитирани от "Ройтерс".

При удара са загинали най-малко четирима души, а 24 са ранени и откарани в болници, съобщиха медицински източници.

Най-малко двама души бяха убити и седем бяха ранени при израелски удари в Ливан

"Израел продължава да настоява за пълното спазване на споразуменията за прекратяване на огъня с Ливан, като същевременно предприема мерки за гарантиране на сигурността", заяви пред репортери след удара говорителят на израелското правителство Шош Бедросиан.

"Няма да позволим на терористичната организация "Хизбула" да се възстанови, да възстанови силата си и да заплашва Израел от Ливан", добави той.

Табтабай е обект на американски санкции от 2016 г. и е определян от САЩ за ключов лидер на "Хизбула".

Редактор: Габриела Павлова