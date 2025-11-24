Най-големите български звезди излизат на сцената на грандиозен благотворителен концерт спектакъл „Това е Рождество” на 13 декември. Каузата е борбата срещу войната на пътя. За събитието разказаха Христо Димитров, основател на Ансамбъл „Българе”, който е и сценарист и режисьор на събитието, шеф Иван Манчев, който застава зад каузата, и бившият директор на КАТ София Алекси Кесяков в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Димитров сподели, че прави много мащабни проекти, но такова коледно събитие никога не се е случвало. Той изрази надежда концертът да се превърне в традиция.

Шеф Манчев определи каузата като много смислена и посочи, че всеки един от нас трябва да се замисли за това какво се случва на пътя.

Димитров подчерта, че парите от спектакъла ще бъдат насочени за превенция и помощ за семействата на жертвите и пострадалите.

Кесяков каза, че целта е да се отправи апел към хората да бъдат внимателни на пътя, да спазват правилата за движение.

Според шеф Манчев превенцията е на много ниско ниво у нас. Той смята, че когато се чувстваме безнаказани, трудно може да се промени ситуацията. Затова държавата трябва да прилага по-строги мерки.

Димитров допълни, че промяна трябва да настъпи и в самите нас.

Кесяков допълни, че в училище не се учи за безопасността на движение, което е недостиг. Също така каза, че липсва обучение на хората като форма на превенция чрез средствата за масова комуникация, обясни още той.

Димитров обеща, че спектакълът ще бъде „невиждан”. Той каза още, че изпълнителите на сцената ще бъдат от различни жанрове на музиката, като ключова роля е поверена на едно малко момиченце и една балерина. Манчев призова войната по пътищата да спре.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова