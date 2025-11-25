Ако някой си мисли, че украинците ще се съгласят на условията, предложени в мирния план на САЩ - не ги познава нито като националност, нито като манталитет, нито като разбирания. Това са прекалено свободолюбиви хора, които няма да се съгласят на такива отстъпки. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA News Иво Георгиев, който заедно със съпругата си - писателят Христя Венгринюк, живее в Украйна.

Според Христя дори президентът Володимир Зеленски да се съгласи "в някакъв момент да подпише - ще стане революция". "Ако той случайно реши да склони - хората, които са на фронта, няма да му го простят. И не само на фронта – и цивилните също. Никой не е готов на териториални отстъпки", подчерта тя.

Георгиев също допълни, че никой не е готов на отстъпки. "Не става дума само за територията. Говорим и за множество жертви. Без гаранции, че Украйна няма да бъде атакувана - няма да стане".

Семейството живее в град Черневци, разположен на 40 километра от румънката граница в Югозападна Украйна. "Не ни е хрумвало да напуснем страната, за да избегнем войната. Живеем тук постоянно през последните 4-5 години. Детето ни се роди месец след началото на войната", заяви Георгиев.

Той разказа как още в първия ден след раждането на дъщеря си е трябвало да се крият с нея в бомбоубежище под болницата.

"Много е важно за нас да помагаме - събираме пари и даряваме храна на нуждаещите се. Купуваме каквото можем за фронта. Атаките са непрекъснати. При нас няма ток по 16 часа на ден. Живеем на генератори", обясни Христя.

Редактор: Станимира Шикова