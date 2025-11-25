Пожар в автосервиз във вторник преди обяд в Димитровград. Около 10 часа е пламнал огънят и буквално за секунди е обхванал постройката.

На място се отзоваха няколко екипа на пожарната. Пострадал е 66-годишният собственик, който се е опитвал да вади коли и част оборудването от горящите помещения. Той е получил изгаряния втора степен на главата и на крака.

Два автомобила са изгорели, като тепърва ще се установяват останалите щети. Предполага се, че пожарът е причинен от човешка небрежност. Щетите се оценяват на десетки хиляди левове. Огънят не е успял да излезе извън сервиза, пожарникари не са допуснали разпространение върху близките сгради.