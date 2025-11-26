-
Управляващите поставиха три условия за концесия на тотото (ОБЗОР)
От 400 проверени обекта: 370 - построени в нарушение в близост до реки и дерета
Достъпът до чужди нотариални актове се ограничава като мярка за борба с имотната мафия
Смениха председателя на Агенция “Безопасност на движение по пътищата”
ЦГМ: Не е необходимо преиздаването на картите за градски транспорт след Нова година
Градушка колкото тенис топки удари Бразилия, стотици са ранени (ВИДЕО)
Редактор: Станимира Шикова
