Актьорът и певец Майкъл ДеЛано почина на 84-годишна възраст. Той се появява във филмовия франчайз „Бандата на Оушън“, както и в големи телевизионни сериали, включително „Ангелите на Чарли“, „Джеферсън“, „Жената чудо“ и „Магнум, частен детектив“.

Съпругата му Джийн ДеЛано сподели пред The ​​Hollywood Reporter , че той е починал от сърдечен удар на 20 октомври в болница в Лас Вегас.

Актьорът живееше в Лас Вегас от 1992 г., а до неотдавна се изявяваше в Dispensary Lounge. Той играе второстепенна роля във филма „Бандата на Оушън“ (2001) и в продължението „Бандата на Оушън 2“ (2004).

Ocean’s Eleven star Michael DeLano dies aged 84 https://t.co/qFpWLvv1Tx pic.twitter.com/MCu8Yki2on — The Independent (@Independent) November 26, 2025

Роден в Ню Йорк през 1940 г., ДеЛано – чието истинско име е Майкъл Ейс Дел Фати – започва кариерата си като певец, след като служи като парашутист в американската армия.

Той подписва договор със Swan Records през 1960 г. и записва поредица от песни под името Кей Ларсън.

Синглите му включват A Web of Lies и A Little Lovin' Goes a Long, Long Way.

По-късно звездата приема сценичната фамилия ДеЛано, след като вижда мигаща неонова табела на хотел с това име, разказва съпругата му.

Той започва актьорската си кариера през 1970 г. с театрални роли в продукции като "Коса", а сред най-ранните му филмови участия е Catlow (1971) редом до Юл Бринър и Леонард Нимой.

През 1974 г. играе пожарникаря Сони Капуто във всичките 13 епизода на сериала Firehouse, но най-значимата му телевизионна роля е в Rhoda, където влиза в образа на Джони Венчър – певец в бар, появяващ се в 11 епизода от третия и четвъртия сезон.

Героят му напразно преследва романтична връзка с Рода, персонажа на Валъри Харпър, след раздялата ѝ със съпруга.

ДеЛано играе и Лу Аткинс в Supertrain, излъчван девет епизода през 1979 г.

Освен участията си в големия хит "Бандата на Оушън", той има роля и във филма "Командо" (1985) с Арнолд Шварценегер.

Като дете се докосва до славата, получавайки фен-писма, след като става редовен танцьор в American Bandstand на Дик Кларк по време на снимките във Филаделфия, където е израснал.

Той има дъщеря Бри и внуци Майкъл, Линкълн и Джаксън.

