„Управляващата коалиция очевидно се страхува. Такива процедурни трикове целят да се избегне публичния дебат по проблемите в бюджета. Има пера, които са не само странни, но и арогантни. Част от държавните служители получават огромни увеличения, други – минимални“, каза в предаването „Деня на живо” политологът проф. Огнян Минчев.

Той подчерта риска от рязко нарастване на дълга след влизането в еврозоната, когато валутният борд ще отпадне като ограничител.

Криза и ескалация

„Скандалите, сблъсъците в парламента и участието на НСО са симптом на по-дълбока тенденция”, смята проф. Минчев

„Определени кръгове в мнозинството, свързани с Делян Пеевски, следват политика на максимално изостряне на конфронтацията, за да укрепят позициите си като гарант на мнозинството“, каза политологът.

От другата страна стои ПП–ДБ, които според него са мотивирани от опасенията за засилване на влиянието на Пеевски. „Много сили у нас знаят какво не искат, но не предлагат ясна платформа за това какво искат. Ако резултатът от ескалацията бъде възход на Румен Радев в нова роля преди президентските избори, това може да не е в интерес нито на демократичната опозиция, нито на страната“, добави Минчев.

„Възраждане“ и ПП-ДБ

На въпрос дали противоположни партии действат в една посока, той отговори: „Не казвам, че ПП-ДБ и „Възраждане“ съзнателно работят за проекта на президента. Но е факт, че „Възраждане“ използва всяка възможност да дестабилизира страната и да саботира влизането в еврозоната, а ПП-ДБ действат от свой страх и ескалация. Резултатите могат да се окажат сходни, макар мотивите да са напълно различни“.