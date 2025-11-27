Снимка: iStock, Видео: Reuters
-
Деца стават Дядо Коледа: „Къщичката на надеждата №9“ събира подаръци за малчугани в нужда
-
Милиони американци се отправиха на път за Деня на благодарността
-
Агенция "Митници" продава на търг конфискувани контрабандни стоки
-
Латвия се подготвя за потенциална руска инвазия като възстановява торфищата си
-
Засилват полицейския контрол след фаталната катастрофа на Околовръстното в Пловдив
-
Ново заседание по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета"
Съобщава се за свлачища и паднали дървета по пътната мрежа
Проливните дъждове, които от сряда обхванаха много райони в Западна Гърция, предизвикват локални наводнения и проблеми с транспорта на остров Корфу и в областите Етолоакарнания и Теспротия, съобщи телевизия "Скай".
Заради вълната от лошо време, наречена от метеоролозите „Адел“, в четвъртък са затворени всички училища на Корфу, предаде държавната телевизия ЕРТ. Близо до точката на преливане е реката, която преминава край главния град на острова. Много сгради са наводнени, като заради наводнена зала е било отложено и заседание на общинския съвет. Съобщава се за свлачища и паднали дървета по пътната мрежа.
Поройни дъждове наводниха пътища в Гърция
Полет от Атина не е успял да се приземи на летището в Корфу заради опасните условия и се е наложило да се върне в гръцката столица. Гражданската защита изпрати предупреждение до жителите на острова, в което ги призовава да ограничат движенията си извън дома.
Тежки наводнения и червен код в части от Гърция (ВИДЕО+КАРТА)
Наводнения и свлачища има и в Етолоакарнания, където големи маси наносни материали са навлезли в селището Зевгараки в община Агринио и са предизвикали нахлуване на вода в околните къщи. Сложна е ситуацията и в селището Ривио, в което потоците са достигнали критични нива, а водата продължава да се покачва.
За обширни наводнения се съобщава и в област Теспротия.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни