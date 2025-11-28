Работодатели и синдикати се срещнаха с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата, след като в четвъртък процедурата по приемането на Бюджет 2026 беше стопирана заради общественото неодобрение.

Припомняме, че бюджетът не получи одобрение и от социалните партньори, и безпрецедентно беше внесен в Народното събрание, без да бъде обсъден на Тристранен съвет.

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Плановете на управляващите са процедурата да започне отначало с нови сметки за приходи и разходи и нови преговори. Според премиера всичко това може да се случи през декември, за да влезе бюджетът в сила от 1 януари. В обсъжданията по Бюджет 2026 участват представители и на четирите партии, които подкрепят правителството.

Няколко часа след стопирането на бюджетната процедура стана ясно, че диалогът между работодатели и синдикати е възстановен - със среща в централата на ГЕРБ.

Припомняме, че в сряда ресорната парламентарна комисия прие на второ четене план-сметките на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. Очакваше се днес да бъде обсъден и проектът на държавен бюджет за 2026 г. - първият в новата за страната ни евровалута.

На 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. „За” гласуваха 131 депутати - от партиите в правителството, „ДПС-Ново начало" и четирима независими. Против бяха 87 - от ПП-ДБ, „Възраждане”, АПС и МЕЧ. Депутатите от „Величие” не бяха в залата. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни.