В следващите 48 часа валежните процеси покрай преминаването на средиземноморския циклон продължават. В петък интензивни дъждове се очакват отново на повече места в Южна България с опасно високи количества в най-южните части на страната. Именно за там от НИМХ са издали оранжев и червен код за опасно време с прогнозирани количества около и над 60 литра на квадратен метър за денонощието.

В събота ще остане облачно. Валежите обаче ще са концентрирани в Централна и Източна България, където ще са временно интензивни, тук-там с гръмотевична активност и риск от ноемврийска градушка. В неделя валежите бързо ще спрат и в хода на деня облаците ще започнат да се разкъсват – по-съществено привечер в западната половина на страната.

Червен и оранжев код за обилни валежи в 6 области



Тенденцията в трите дни до края на седмицата е дневните температури да се понижават леко. В петък следобед термометрите ще показват от 5-6 градуса в Северозапада до 17-18 в югоизтока и край морето. В събота и неделя ще е по-хладно – между 8 и 13 градуса.



Декември отбелязва началото на метеорологичната зима. В дните до Никулден валежи почти няма да има. В периода 1-3 декември ще е преобладаващо слънчево с динамична облачност. С приближаването на празника облачността ще е по-значителна, но валежите ще са изключение. В дните 6-9 декември отново се очаква валежна обстановка – дъжд в равнинната и предпланинската част на страната.



Температурите в първите дни на декември ще са около и малко под нулата сутрин с предпоставки за мъгли в някои ниски райони. Денем стойностите ще са от 8 до 13 градуса в първата половина на предстоящата седмица, с 1-2 пункта по-ниски около Никулден.