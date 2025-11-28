Повече от две години след инцидента, при който шофьор с над 2 промила алкохол в кръвта прегази и уби 14-годишния Филип Арсов на пешеходна пътека, делото продължава да се проточва.

До момента са проведени 21 съдебни заседания, но съдът все още не е достигнал до решение за наказанието на обвиняемия. Вчера се проведе поредното заседание, на което бе взето решение процесът да продължи след изготвянето на нови експертизи.

Очакванията са делото да се забави още, тъй като назначаването и изготвянето на експертизите отново изисква време.

Красимир Арсов: Експертизите по делото за смъртта на Филип изопачават фактите, това е срамно

На последното заседание присъстваха и родителите на загиналото момче, които изразиха разочарование от продължителния ход на делото.

Бащата на Филип Красимир Арсов баща припомня за множеството доказателства по делото - видеозаписи от камери на пешеходната пътека и бул. „Левски”, десетки свидетели.

„Има пешеходна пътека, ясно е отразена. Има автомобили, има хора, какво трябва да види? Не се намира на магистрала или извън града”, коментира още Арсов.

„Апела към всички водачи - Моля ви, моля ви, бъдете внимателни! Не бързайте, не превишавайте скоростта, не карайте употребили алкохол или наркотични вещества! Може да спасите живот“, апелира бащата на починалия Филип.

Той добавя още: „Ако в България имаше един масов убиец, и всеки ден убиваше по един човек, сигурно цялата държава ще скочи на революция. Всеки ден шофьорите убиват по двама души. И казваме: „това е нещо нормално”. Тази търпимост за мен не е нормална. Цялото общество трябва да се обедини и да спрем да убиваме нашите деца! Това е бъдещето на България.“