Държавата по-скоро беше слушател на днешната среща. Това сподели в предаването "Пресечна точка" изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов за срещата на работодателите с финансовия министър Теменужка Петкова, след като управляващите направиха крачка назад с бюджета. На срещата присъстваха и синдикатите.

“Срещата беше представителна, участваха всички работодателски организации, представители на синдикалните организации, целият ръководен състав на Министерството на финансите и представители на политическите партии”, обясни Иванов.

Той сподели, че мълчанието му в края на срещата не е било израз на позиция. “Смятам, че днешната среща постави началото на един диалог. Надяваме се той да даде краен резултат и да бъде намерено изгодно и компромисно решение за всички участници, за да имаме държавен бюджет преди края на годината, с който да влезем в еврозоната”.

“Ангажиментите не бяха поемани. По-скоро имаше обсъждания, имаше предложение от страна на работодателите и от страна на синдикатите. Държавата по-скоро беше слушател на тази среща”, коментира той.

Крачка назад за Бюджет 2026: Какви промени трябва да претърпи фискалната рамка

Иванов сподели, че са се договорили предложенията да бъдат представени в писмен вид, за да може Министерството на финансите да оцени финансовия ефект от тях, тъй като предложенията им са и в приходната част, и в разходната.

“Предложенията са за премахване на намерението за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, за увеличението на осигурителните вноски с 2%, за двукратното увеличаване на данъка върху дивидендите с премахването на внедряването на СУПТО, както и повишаването на максимален осигурителен доход до първоначално предвидения размера, а не увеличения”, сподели директорът на АИКБ.

По думите му всички са били единодушни, че трябва да работят в ускорени срокове. “До вторник трябва да предложим мерки, за да можем да говорим по конкретните въпроси с конкретни финансови ефекти”.

Румен Радев: Няма как да се съгласим на промяна на осигуровките без смислен алтернативен модел

“Тристранен съвет в този етап на бюджетната процедура не е възможен, тъй като бюджетът се намира в НС. Трите законопроекта са гласувани на първо четене, двата от тях са гласувани на второ, така че форматът в който работим е този, който беше в днешния ден. Целта е да изработим консенсивни предложения, които вече народните представители да придвижат в парламента”, обясни Иванов.

“Стана ясно, че има процедура в правилника на Народното събрание, която позволява да се правят изменения, така че се надяваме, че като постигнем съгласие, те ще бъдат облечени в законови норми”, коментира той.

Директорът на АИКБ сподели, че са чули предложението за увеличение на осигурителната вноска с 1% вместо с 2. “Нашата позиция е, че има достатъчно резерви за неувеличение на данъчно-осигурителната тежест и ще работим в тази посока за 2026 година”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева