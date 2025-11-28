Този протест беше инициран от Асоциацията на индустриалния капитал и се стигна до решение за съвместно провеждане. Има една изключителна некоректност обаче. Протестът, който беше договорен да бъде по темата „Бюджет“, се отметна и отиде в съвсем друга посока. Имам предвид тези организатори, които са извън асоциацията. Нашата Асоциация няма никакви политически цели, не участва в целите на политическите партии. И тук стана голямото изкривяване, защото така наречените ПП-тата обсебиха този протест и поставиха чисто политически искания. Това обясни в "Здравей, България" председателят на съюза "Произведено в България" Кънчо Стойчев.

По думите му това, което се е случило "е било напълно некоректно и ние не го одобряваме". "АИКБ не се занимава със сваляне на което и да било правителство. Нашите цели са само едни – по-добри, по-смислени, по-разумни условия за бизнес, защото трябва да кажем кой кой е в тази държава. Ние произвеждаме националния продукт и се борим за условия той да нараства. Не го произвеждат политиците. Те по никакъв начин нищо не произвеждат. Те би следвало да подпомагат и да облекчават условията за бизнес, които са отвратителни от година на година", категоричен е Стойчев.

И подчерта, че според работодателите този бюджет може да бъде коригиран с диалог в правилната посока. "И добре, че Борисов реагира правилно. Той е доказал, че е политик, който има заден ход. Много е важно един политик да има заден ход. А доколкото знам той е против увеличаването на тежестта за бизнеса, защото този човек е управлявал държавата много години и знае откъде идват парите", заяви той.

По думите на бившият социален министър Христина Христова "не можем да имаме повишени очкавания за този бюджет". "Защото той е резултат от бюджетите през последните 3–4 години. Защото се допусна толкова голяма ескалация на разходната част, че за тази разходна част трябва да се търси приходна част. И проблемът става все по-голям. За една бюджетна година няма да могат всички тези въпроси да се решат. Учудвам се дори, че липсва воля. Тези автоматични механизми, вкарани в закони, за увеличение на заплащането — това е големият проблем", обясни тя.

И допълни: "Няма да може да се стигне до драстично, защото сме в една много сложна ситуация на голяма трансформация на националната валута към европейската. Обществото е изпълнено със страхове и притеснения и аз мисля, че всичко това се наслагва. Но големият проблем не е в числата на бюджета", посочи Христова.

Тя коментира казуса с администрацията и заплатите на държавните служители, които искат повишение, а според бизнеса има множество "кухи щатове" и хората на държавна служба са твърде много.

"Аз си мисля, че в публичната администрация вече има големи диспропорции. Има администрации, които изнемогват — точно тези, които обслужват гражданите и бизнеса. Текучеството е голямо. Обявяват се конкурси — и никой не се явява. Или ако се яви някой млад човек, напуска заради натоварването и ниското възнаграждение. Ето защо трябва принципно да се постави въпросът. Може да се постигне консенсус — на фона на политическа воля, да се премахне като критерий това обвързване на заплатите в публичната сфера със 100 и повече процента от средната работна заплата", заяви тя.

