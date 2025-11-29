Инцидент разкри риск от повреда в ключови полетни данни заради слънчева радиация

Към момента няма големи смущения във въздушния трафик заради проблемите със самолетите на Еърбъс. Авиогигантът нареди незабавна промяна на софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320. Те са повече от 6000.

В изявление компанията написа, че скорошен инцидент със самолет е разкрил, че интензивната слънчева радиация може да повреди данни, критични за контрола на полета. За 5100 от засегнатите спирането ще е кратко, защото се налага само връщане към предишна версия на софтуера. За около 900 от по-старите машини ще трябва физически да се подмени компютърът на борда. Това може да отнеме седмици.

