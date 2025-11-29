Към момента няма големи смущения във въздушния трафик заради проблемите със самолетите на Еърбъс. Авиогигантът нареди незабавна промяна на софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320. Те са повече от 6000.

В изявление компанията написа, че скорошен инцидент със самолет е разкрил, че интензивната слънчева радиация може да повреди данни, критични за контрола на полета. За 5100 от засегнатите спирането ще е кратко, защото се налага само връщане към предишна версия на софтуера. За около 900 от по-старите машини ще трябва физически да се подмени компютърът на борда. Това може да отнеме седмици.

Редактор: Мария Барабашка