Предлагат отпадане на нотариалните заверки при продажба на автомобили
Жителите на град Мартен излязоха на протест
След пороите в Югозапада: Започна контролирано изпускане на язовир „Студена“
Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”
От Пауталия до Кюстендил: Градът на лечебните извори, в който загива български цар
Елена Поптодорова: Оставката на Ермак може да внесе временно успокоение, но краят на войната не е близо
Инцидент разкри риск от повреда в ключови полетни данни заради слънчева радиация
Към момента няма големи смущения във въздушния трафик заради проблемите със самолетите на Еърбъс. Авиогигантът нареди незабавна промяна на софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320. Те са повече от 6000.
В изявление компанията написа, че скорошен инцидент със самолет е разкрил, че интензивната слънчева радиация може да повреди данни, критични за контрола на полета. За 5100 от засегнатите спирането ще е кратко, защото се налага само връщане към предишна версия на софтуера. За около 900 от по-старите машини ще трябва физически да се подмени компютърът на борда. Това може да отнеме седмици.
