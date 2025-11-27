Снимка: gettyimages
Това е най-натовареният за пътуване ден в годината
Милиони американци се отправиха на път по повод Деня на благодарността. Традиционно това е най-натовареният ден за пътуване в Съединените щати.
Тази година празникът идва броени седмици след края най-дългия бюджетен блокаж в историята на страната. Спирането на работата на правителството накара много американци да предпочетат да пътуват с кола, вместо със самолет, заради опасенията от възможни отменени полети.
Редактор: Станимира Шикова
