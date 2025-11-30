Градска автобусна линия, но с международен курс - такъв проект предстои да се осъществи между Русе и румънския град Гюргево. Реално разстоянието между двата града е само дължината на Дунав мост и подходите към него, а след приемане на двете държави в шенгенското пространство възникнала и идеята за общ градски транспорт.

Добриян е моряк в румънска речна компания и често пътува по маршрута Русе-Гюргево. Идеята за градски автобус в трансграничния район му допада



„Предпочитам да пътувам с личния си автомобил. Налага ми се някой път и в 6 часа сутринта да съм там. Но за хората, които не разполагат с кола, би било чудесно да има”, казва Добриян Добрев.

За повечето хора от двете страни на реката да има автобус е добре, стига разписанието да е удобно.

Линията Русе-Гюргево ще е хибрид, колкото градска, толкова и международна. Интерес на жителите на Гюргево да пътуват често до Русе също бил голям, вече има заявен интерес от страна на превозвачи и от двата града.

Приключи ремонтът на естакадната част на "Дунав мост" при Русе-Гюргево

„Разстоянието Русе -Гюргево е малко”, казва и Димитър Недев, зам.-кмет на Русе. „Преди няколко дни разбрахме за превозвач от Румъния, частно юридическо лице. От страна на община Русе превозвач ще бъде общински автотранспорт”, обясни още Недев.



Идеята за градската трансгранична линия възникнала след приемането на двете държави в шенгенското пространство. От Общината в Русе започнали подготовка и вече са получили договор за безвъзмездна финансова помощ за закупуването на два електрически автобуса, които да обслужват линията Русе-Гюргево.

„Много сме напред в тази идея, защитихме проект и вече е подписан договор, по който с европейски средства ще бъдат доставени два елекробуса със зарядни станции и много по- добре е да бъде направена тази връзка с електически транспорт”, казва Иван Иванов, общински съветник от БСП.

На среща между представителите на двата общински съвета тази седмица, румънската страна е предложила автобусите да се движат четири пъти дневно – два пъти сутрин и два пъти следобед. Имат и подготвен маршрут, като според тях най-добрият вариант е началната спирка в Гюргево да бъде на централния пазар. А последната – преди Дунав мост. След това линията продължава по русенския маршрут. Тепърва се очаква определяне на спирките и разписанието за Русе, като за целта ще се направи допитване до гражданите за удобните часове.



„Твърде вероятно е да има маршрут от авторага Юг, също така и от автогара Изток”, обясни Димитър Недев.



Предстоят и разговори с транспортното министерство, за да се обсъди възможността да се намали или премахне таксата за преминаване на Дунав мост за градските автобуси. А това е начин да се намали цената на билета.



„Дори и да не решим този проблем, ние ще се стремим цената на билета да бъде около цената на градския транспорт, тъй като разстоянието в много случаи е много по-късо отколкото разстоянието между двата края на град Русе”, казва Недев.



„Румънската страна казва, че някъде около 12 леи ще бъде билетчето, което е равностойността на 2 евро и половина. Нашите амбиции са това да бъде на цената на градския транспорт. Смятаме, че ще постигнем разрешението автобусите като преминават по Дунав мост да не заплащат такси”, каза Иван Иванов.

Докато не завърши основният ремонт на Дунав мост трафикът е непредсказуем, затова стартирането на градската трансгранична линия ще се осъществи най-рано през лятото.