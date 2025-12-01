Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов коментира в ефира на „Денят на живо“ предстоящите протести в центъра на София и позицията на синдикатите по бюджета и социално-икономическите политики.

Манолов уточни, че синдикатите участвали в няколко протеста през последните две седмици, но „не сме организаторите на случващото се днес“.

Създават пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета

По думите му целта на синдиката е била да изрази забележките си по бюджета в рамките на установения диалог с правителството и работодателите, като е настоявал за корекции в минималната работна заплата, осигурителните прагове, майчинските и социалните плащания. Манолов подчерта, че много от предложенията са насочени към подобряване на стандарта на живот на работещите и към справедливо финансиране на публичните услуги, включително детското и училищното здравеопазване.

Президентът на КТ „Подкрепа“ определи предстоящата ключова среща в Министерството на финансите като важна за окончателното обсъждане на предложенията, но не я смята за решаваща. „Ще видим какво ще излезе от това. Нашата работа е да представим предложенията си, а какво ще се предприеме – зависи от политиците“, каза Манолов.

Той коментира и темата за предстоящите протести: „Демокрацията означава ред и уважение към правата на другите. Моите права свършват там, където започват правата на другите. Не можем да допуснем протести да прераснат в насилие или анархия.“

Рестарт на Бюджет 2026: Социалните партньори и властта уточняват новите параметри

Манолов изрази и позицията на синдиката по конкретни социални и икономически въпроси: необходимост от увеличение на обезщетенията при безработица, адекватно финансиране на майчинските и бащинските плащания, осигуряване на средства за градския транспорт и детското здравеопазване, както и реформа в данъчната система. По думите му КТ „Подкрепа“ вече е предложил конкретни решения и таблици за прилагането им, като очаква обсъждане и оценка от правителството и парламентарните партии. „Не сме оптимисти, че всичко ще стане веднага, но е важно да се поставят правилните основи за диалог и реформи“, каза Манолов.

Той завърши с думите: „Протестите са право на гражданите, но демокрацията изисква ред, уважение и конструктивен подход“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева