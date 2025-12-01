Трагичен инцидент взе живота на едно момиче и рани трима младежи в Русенско. Произшествието станало на четвъртокласния път между Мартен и село Сандрово.

По информация на МВР лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж, излязъл от пътя на прав участък и се ударил последователно в две дървета. С него са пътували три момичета на 17 и 18 години.

Снимка: Наталия Йорданова, NOVA

Едно от момичетата загинало на място, а друго е настанено в болница в много тежко състояние. Двамата останали пътници са получили по-леки травми.

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. Разследването на причините за катастрофата продължава.