Президентът Румен Радев публикува позиция във Facebook по повод протестите, които се провеждат в страната срещу Бюджет 2026 и управляващата коалиция. Държавният глава определи ескалациите между полицията и демонстрантите като „провокация на мафията“, насочена към противопоставяне на гражданите и силите на реда.

„Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира“, заяви Радев. Той подчерта, че насилието трябва да бъде прекратено и призова всички участници да се придържат към закона.

Президентът посочи, че провокациите не могат да променят обществените настроения, изразени според него от протестиращите: „Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.“

В позицията си Радев настоя за оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори, като ги определи като единствен изход от ситуацията.

Редактор: Дарина Методиева