По никакъв начин по-висока цена не гарантира по-качествена услуга. Това каза в “Обедния информационен блок” на NOVA NEWS омбудсманът Велислава Делчева, която се обяви “против” увеличението на цените на водата.

Водата поскъпва за битовите потребители с влизането ни в еврозоната от 1 януари. Разчетите са планирани в доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране, по който днес имаше обществено обсъждане. Окончателното решение ще бъде взето на 22 декември.

Цените ще бъдат актуализирани в редица български градове, като най-скъпа ще бъде водата в Разград и Силистра - съответно 5 лева и 24 стотинки и 5 лева и 34 стотинки за кубичен метър без ДДС. Прогнозната цена за София от 1 януари ще е 3 лева и 35 стотинки за кубичен метър.

“Участвах в общественото обсъждане, което КЕВР организира всеки път, когато има предвидено увеличаване на цените. Изразих своето несъгласие с това, че в по-голямата част от страната е предвидено около 6% увеличение на цената на водата. В Кърджали ще бъде над 13%”, коментира Делчева.

Тя припомни дълбоката водна криза в Плевен и лошото качество на водата в Брезник. “В много други области, като Перник, има няколко проблема - лошо качество на услугата, която предоставят ВиК операторите, лошо качество на водата и голяма загуба на вода по водопреносната система в цялата страна. Тя е около 60% средно, а на места - около 70%”, обясни омбудсманът.

“Не мисля, че на този фон е обосновано да се вдигат цените на водата. Най-малкото гражданите са много чувствителни по тази тема точно в този момент”, смята Делчева.

Според нея по-висока цена не гарантира по-качествена услуга, даже напротив. “Не можем да кажем, че увеличаването на цените, което в последните години е с едни 70%, води до по-добро качество на услугата. От 2022 година загубите на вода варират около 60%. Имаме едно постоянно количество на загуба на вода и същевременно увеличаване на цените. Нищо не се променя”, каза омбудсманът.

“В допълнение на това в доклада на КЕВР се отчитат над 500 милиона лева инвестиции, които са направили ВиК операторите, но всъщност гражданите продължават да се оплакват в омбудсманството по отношение на няколко неща - над 42% от подадените жалби са свързани с лошо качество на водата, има и за различни аварии, загуба на вода и воден режим”, обясни Делчева.

“Нека увеличим цените, но трябва да сме сигурни, че тези загуби се покриват, трябва да сме сигурни, че всички ВиК оператори поемат своите ангажименти и изпълняват своите инвестиционни и бизнес планове”, коментира тя.

По думите на омбудсмана това, което казва докладът на КЕВР, е че 9 от ВиК операторите не са изпълнили своите планове, а 32 не изпълняват някои от показателите за ефективност. “Това е особено тревожно. Такива констатации се правят и назад в годините, това не се променя”, смята Делчева.

Редактор: Ивайла Митева