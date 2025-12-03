Журналистът Петко Георгиев коментира в „Пресечна точка“ по NOVA политическата ситуация след масовите протести и оттеглянето на бюджета, като подчерта, че кабинетът „Желязков“ се намира в дълбока изолация. Той описа управлението като такова, което „много бързо губи възможността реално да прокарва каквато и да било политика, която да се ползва с подкрепата на българските граждани“.

Журналистът заяви, че остава скептичен, че ще бъде изготвен качествен нов бюджет.

Според него кабинетът ще направи опит да оцелее, но въпросът е доколко това е в интерес на страната.

„Ще направят всичко възможно, сигурен съм. Доколко това е позитивно за България, не съм толкова сигурен. Просто тази мъка може да бъде продължена известно време“, поясни той.

Георгиев допълни, че аргументът, че правителството трябва да остане заради въвеждането на еврото, става все по-несъстоятелен.

„Ние сме на практика вече в еврозоната. Само си представете ситуацията след 1 януари, когато вече сме в еврозоната. Този последен аргумент отпада. Цените така или иначе хвърчат нагоре, недоволството продължава да расте“, допълни Георгиев.

По повод дистанцирането между ГЕРБ и "ДПС - Ново начало", Георгиев заяви, че този процес идва твърде късно.

„Опасявам се, че за Борисов е прекалено късно. Имаше достатъчно шансове. Ако би желал и ако би могъл, да се беше раздалил до сега с ДПС", каза още той.

Той смята, че управляващите ще опитат всякакви маневри, за да останат на власт, включително персонални рокади и преформатиране на мнозинството. Той подчерта, че президентът Румен Радев не може да бъде алтернатива.

Георгиев определи бюджета като „искрата“, подпалила натрупаното обществено недоволство.

