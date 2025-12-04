-
Това е най-новата атракция в източната част на страната
В Китай беше открита най-дългата градска туристическа въжена линия в страната. Съоръжението в Нанчанг, провинция Дзянси, е с дължина от 5580 метра. Пътуването от центъра на града до езерото Тианджин, разположено на 760 метра надморска височина, отнема едва 17 минути.
Китайско село-призрак се превърна в туристическа атракция
След 17 месеца строителство линията свързва градската среда с гористите склонове и морето от облаци над района Мейлинг, предлагайки уникална панорамна гледка за пътниците. Това е най-новата атракция в Източен Китай и пример за комбиниране на модерната инфраструктура и природните забележителност, отбелязва националната новинарска агенция в народната република.Редактор: Дарина Методиева
