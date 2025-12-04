-
Пропускат се само леки автомобили
Гръцки фермери блокираха с тракторите си границата между България и Гърция при "Кулата-Промахон". С огромно шествие протестиращите затвориха магистралата към Серес, както и страничните пътища около нея. Те протестират срещу забавянето на изплащането на земеделски субсидии след корупционен скандал в Агенцията по земеделските плащания в Гърция.
Заради демонстрацията се е образувала дълга опашка от тирове, които не се пропускат през границата. Това е възможно само за леките автомобили.
Гръцки земеделци с трактори на протест близо до границата с България
"Отворен е трафикът само за леки автомобили, лекотоварни автобуси в двете посоки, както и за тежкотоварни автомобили по посока Гърция – България. За момента няма договорен „отворен прозорец“ за изчакващите тирове от българска страна. Ние сме в постоянна връзка с гръцките власти. Надяваме се въпросът да бъде решен в най-скоро време. Ако не бъде пуснат целият трафик, поне да се договорят прозорци за поетапно пропускане на товарните автомобили". Това обясни в „Здравей, България” старши инспектор Стойчо Траянов от ГПУ-Петрич.
До 12 часа на обяд днес ще бъде забранено движението на тежкотоварни камиони в посока Гърция. На обяд гръцките фермери ще обявят новите си решения – дали ще позволят преминаване на тежкотоварни камиони, или ще затегнат още повече блокадата. Това зависи от разговорите им с гръцкото правителство.
Гърция временно спира преминаването на камиони след Промахон
Призивите са тежкотоварните камиони да се движат по другото трасе към Гърция – през пункта "Илинден – Ексохи". "Той е отворен за всякакъв вид трафик, така че предлагаме да използват този алтернативен маршрут", заяви Траянов.
