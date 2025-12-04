-
Една от най-големите мистерии в света: Възобновяват търсенето на изчезнал през 2014 г. самолет (ВИДЕО)
Председателят на Съюза на съдиите: Сарафов може да предприема действия, но те няма да имат правни последици
10-километрова опашка от тирове на "Кулата" заради протеста на гръцките фермери
Задържаният с 31 хил. лв. на протеста в София: Парите са от наеми, минах през демонстрацията случайно
Нови протести срещу управлението: За какво настояваха хората и как премина недоволството в страната
„Пълен абсурд": Глобиха и отнеха книжката на шофьор, аварирал на АМ „Тракия"
Успехът дойде на Световното първенство в Абу Даби преди 5 дни
Три успешни състезателки по кикбокс записаха имената си със златни букви в историята на бойния спорт, като донесоха на България първата световна отборна титла при жените. Успехът дойде на Световното първенство в Абу Даби преди 5 дни. Момичетата влязоха в надпреварата уверени и решени да докажат, че българският дух е непобедим. И го доказаха по най-категоричния начин.
Пътят към върха е впечатляващ и категоричен. Българският женски отбор стартира с разгромна победа срещу Канада. Последва успех над Италия, а на финала Калина Бояджиева, Христина Андонова и Александра Георгиева доминираха над Великобритания и достигнаха до историческата титла.
Световна титла за България по естетическа гимнастика (СНИМКИ)
„На този форум и на това високо ниво досега не сме имали този успех. Защото държави като Италия, Германия, Канада, САЩ - са много силни. Досега не сме успявали да ги преборим в едно състезание. И заради това може да се каже, че е най-историческата победа за нас“, обясни Калина Бояджиева.
Освен отборния трофей Калина спечели и два златни медала в индивидуалните стилове, а Христина извоюва бронз на най-важното първенство през годината.
„Цяла година се подготвях за това състезание. От резултата съм доволна, но като цяло очаквах повече. Ще работя над грешките си и ще съм готова за следващата година“, категорична е Христина Андонова.
Успехи за българския кикбокс: Националите ни с 24 медала от Европейското първенство
Освен в отборния триумф България блесна и в индивидуалните дисциплини, където родните представители спечелиха 8 златни, 4 сребърни и 6 бронзови отличия. Това класира националния ни тим в топ 5 на световния шампионат.
Повече по темата гледайте във видеото.
