Три успешни състезателки по кикбокс записаха имената си със златни букви в историята на бойния спорт, като донесоха на България първата световна отборна титла при жените. Успехът дойде на Световното първенство в Абу Даби преди 5 дни. Момичетата влязоха в надпреварата уверени и решени да докажат, че българският дух е непобедим. И го доказаха по най-категоричния начин.

Пътят към върха е впечатляващ и категоричен. Българският женски отбор стартира с разгромна победа срещу Канада. Последва успех над Италия, а на финала Калина Бояджиева, Христина Андонова и Александра Георгиева доминираха над Великобритания и достигнаха до историческата титла.

„На този форум и на това високо ниво досега не сме имали този успех. Защото държави като Италия, Германия, Канада, САЩ - са много силни. Досега не сме успявали да ги преборим в едно състезание. И заради това може да се каже, че е най-историческата победа за нас“, обясни Калина Бояджиева.

Освен отборния трофей Калина спечели и два златни медала в индивидуалните стилове, а Христина извоюва бронз на най-важното първенство през годината.

„Цяла година се подготвях за това състезание. От резултата съм доволна, но като цяло очаквах повече. Ще работя над грешките си и ще съм готова за следващата година“, категорична е Христина Андонова.

Освен в отборния триумф България блесна и в индивидуалните дисциплини, където родните представители спечелиха 8 златни, 4 сребърни и 6 бронзови отличия. Това класира националния ни тим в топ 5 на световния шампионат.

