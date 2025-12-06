Хиляди хора излязоха по улиците на големите градове в България в последните дни, за да изразят недоволството си и желанието за промяна. Сред тях стои и едно семейство – дядо, баща и син, в което лекарската професия се предава вече четири поколения.

Доктор Асен Богданов, дядо в семейството, е преживял редица протести – от 1989 г. до Виденовата зима и драматичния февруари на 1997 г. Тогава той е водил децата си на улицата, за да им даде пример. Днес ролите са разменени – децата го водят, а той им напомня, че позицията трябва да се отстоява.

Протести срещу управлението в няколко български градове у нас

Бащата, доктор Иван Богданов, дерматолог с международен опит, познава българската здравна система до болка. Според него, за да се излекува страната, първо трябва да се счупи статуквото. Той описва ситуацията в системата като несправедлива и корумпирана, като голяма част от ресурсите не достигат до хората и се превръщат в дългове за следващите поколения.

Младият Асен Богданов, студент по медицина на 21 години, е на път да стане 17-ият лекар в семейството. Той заявява, че се чувства мотивиран да остане в България и да се бори за достойно здравеопазване, като отбелязва, че младото поколение вече показва, че има сила и глас за промяна.

Какво е отношението на хората към протестите

Разочарованието на поколенията среща надеждата в активността на младите. Дядото, бащата и синът са съгласни: бъдещето на България зависи от хората, които не мълчат. Gen Z вече демонстрира свободата и решимостта си, а трите поколения вярват, че именно младите могат да повлияят на бъдещето на страната ни.

Повече гледайте във видеото.