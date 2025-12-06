-
"Целта е не просто книгите да се подредят в красиви рафтове, а да променят съдби", твърди преподавателят Кремена Димитрова
Учител от основно училище в град Раднево сподели своята мчета, която трогна много хора. А Кремена Димитрова мечтае да създаде и открие училищна библиотека. Целта е не просто книгите да се подредят в красиви рафтове, а да променят съдби.
"Имам си една мечта - да имаме библиотека в нашето любимо училище", споделя Кремена, която преподава в ОУ“ Св. Климент Охридски“ в град Раднево.
В навечерието на 24 май: Млада учителка по БЕЛ е вдъхновение за своите ученици
И с тази нейна мечта живеят всички учители и възпитаници на учебното заведение. "Причините са, че работя главно с деца от така наречените малцинствени групи. Те не знаят какво е книга, нямат в дома си. Няма кой да им купи поради финансови причини", обяснява преподавателят.
Затова преди библиотеката създават Клуб за поезия, в който започват да се случват чудеса. "Открих доста талантливи деца, на които им харесва да учат стихотворения и да говорят за тях", твърди Кремена.
Повече по темата гледайте във видеото.
