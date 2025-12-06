Не вярвам мнозинството да се пропука на дебатите по време на вота на недоверие. Това каза в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS секретарят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.

“Ние многократно сме казвали какви са възможностите за подаване на оставка на правителството и кое би я предизвикало. А именно, когато не се спазва програмата и приоритетите, които ние сме заложили в нашата програма”, обясни Гаджев.

Според него протестите карат властта да е много по-нащрек и много по-внимателно да изпълнява ангажиментите си независимо колко са големи.

Икономист: Изтеглянето на бюджета е добра новина, но следващият може да е дори по-лош

“Не вярвам мнозинството да се пропука на дебатите по време на вота на недоверие, защото самият той, уповавайки се на икономическата политика, е малко странен. Особено като гледаме резултатите на икономиката в края на годината”, коментира той.

По думите му българската икономика расте 2-3 пъти по-бързо, отколкото средната на европейско ниво. “Ако Европейският съюз нараства с около 1,5%, ние нарастваме с над 3%. България е шестата най-бързо развиваща се държава в Европейския съюз. Ако си говорим за преки чуждестранни инвестиции, за 2025 година те са повече отколкото за 2024, повече отколкото за 2023 и повече отколкото за 2022 година. Така че от икономическа гледна точка нещата въобще не са толкова зле, както се опитват вносителите да ги представят. Точно обратното - държавата се развива добре”, коментира той.

“Да си спомним къде бяхме точно преди 1 година. След изборите през октомври миналата година през декември месец ние още не можехме да си изберем председател на Народното събрание”, припомни той.

Божидар Божанов: Ако имат политически инстинкт, би трябвало всички да напуснат потъващия кораб

Гаджев сподели, че горе-долу по това време от ПП-ДБ изключиха двама свои народни представители за това, че са отказали да колаборират с “Възраждане” при избора на Силви Кирилов. “Така че от тази патова ситуация и нестабилността в държавата вариантът за излизане беше всички да направим крачка назад и да направим необходимия компромис, така че да имаме правителство”.

“В комуникацията за бюджета категорично имаше грешки. Но ако не се беше случило това правителство, сега в момента въобще нямаше да си говорим, че от 1 януари ще сме в еврозоната. Също така и много хора протестират и заради самото влизане в еврозоната. И много от политическите сили, които подкрепят протестите, са против влизането в еврозоната”, обясни той.

“Категорично направихме грешки с комуникацията в разговорите с Тристранката. Но ги видяхме и ги коригирахме”, допълни Гаджев.

Целия разговор гледайте във видеото.