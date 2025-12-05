Протестът успя – бюджет 2026 такъв, какъвто ни бе представен, е вече официално и безвъзвратно изтеглен. Решението на управляващите дойде след многохилядните протести, които започнаха, след като опозиционната ПП-ДБ и част от бизнеса призоваха гражданите да изразят недоволство срещу проекта на правителството.

Изтеглянето на предложения бюджет за 2026 година е добра новина, защото той беше неадекватен. Това заяви в предаването „Ревизия” по NOVA NEWS икономистът от Института за пазарна икономика Петя Георгиева. Тя обаче изрази сериозни опасения относно това какъв ще бъде следващият вариант на финансовата рамка, който правителството ще предложи.

Михаил Кръстев: Приходите в бюджета са измама спрямо гражданите

По думите ѝ съществува риск новият текст да бъде дори по-лош от предишния, ако не се адресира основният проблем - разходната част.

„България няма проблем с приходите. Те се събират и вървят в една обща посока от много години – дял около 36-37 до 38% от БВП. Логично е това да бъде и делът на разходите, както е записано в Закона за публичните финанси. Ако не се пипа в разходите, имаме голям проблем и няма да успеем да изпълним целите за дефицит“, подчерта Георгиева. Тя допълни, че този дефицит в крайна сметка трябва да се финансира с допълнителен дълг.

