Залагането на несъбираеми приходи от ДДС в проектобюджета за 2026 година е абсолютна измама срещу гражданите на България. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA News председателят на "Съюз за стопанска инициатива" и икономист Михаил Кръстев.

По думите му през миналата година държавата е заложила такива приходи, които не могат да бъдат събрани с 2 до 3 млрд. лв., а за следващата ги вдига с още 5. "Значи чакаме 8 млрд. лв. отгоре от ДДС догодина - това е абсолютна измама. Абсолютна измама", смята той.

Кръстев казва още, че бизнесът е бил против всички бюджети през последните пет години, но че през тази нещата ескалират в негативна посока: "Бизнесът е против бюджетите от 5 години насам. От 2019 година, която беше последната нормална фискална година. През последните 5 години се приемат странни политики и затова бизнесът е недоволен. Ние не сме подкрепяли тези бюджети, защото те са патологично вредни. Тези политики вече се реализират, те са криза в публичните финанси. Това е принципно негодувание и предупреждение - какво ще се случи с реалната икономика".

По думите му тук дори не става дума за справедливост или морал, а за числа, които показват негативна тенденция: "Справедливост и морал не са неща, които работят в реалната икономика. Затова не съществува и термин справедливо възнаграждение. Има бизнес планове, производителност на труда, печалба. Когато те не работят - един бизнес се релокира или просто излиза от пазара. И когато един бизнес спре да съществува няма други 10, които чакат на опашка да оперират на неговото място. Той просто спира да наема хора, да плаща данъци и да допринася за всички нас".

Едно от решенията, които властта измисля за бюджетните проблеми е увеличението на данъчно-осигурителната тежест. Неминуемо редица експерти предполагат, че задълбочаване на кризата ще доведе и до увеличение на преките данъци и замяната на плоския данък.

"Първо - аз съм участвал в изготвянето на доклади за данъчната система и е ясно, че данъчната система на плосък данък е положителна и ако има контратвърдения - политиците да излязат и да ги кажат. Какво значи:"Ние пазим бизнеса с плоския данък?". Плоският данък е причината за бума на българската икономика. Годишният ни растеж надминава средния за ЕС, включително и тази година. Когато говорим за промяна на системата, ние говорим за увеличение на данъчните ставки, никой не предлага намаляваща прогресия. Ако тя е по-ниска от настоящата данъчна тежест - това е добре. Но те искат да вдигат данъци", посочва Кръстев.

Проблемът с проектобюджета за 2026 г., който вече е приет на първо четене, не е, че е незаконен. Макар че той е пряко нарушение на чл. 28, ал. 1 от Закона за публичните финанси, който казва, че държавата трябва да преразпределя до 40% от БВП.

Предложеният бюджет предлага разпределение от над 45%. Проблемът не е и че той е политически нелегитимен. А той е - защото нито ГЕРБ, нито ИТН, нито "ДПС-Ново начало" се явиха с програми на избори, обещаващи увеличена данъчно-осигурителна тежест, намалена бизнес ликвидност, по-строги регулации, дефицити, дългове. Може би са го сторили избирателите на БСП, но ако това е оправданието, въпросът е БСП ли е силната партия в тази коалиция и тя ли еднолично наложи волята си над "десните партии"?

Всъщност проблемът е друг - в посланието. В посланието на управляващите към хората, които реално създават стойност в тази страна - работодателите и техните служители. Посланието на Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" преди няколко дни беше ясно: "Е, сега ще консолидираме разходите за лично потребление на бизнеса – ще ги превърнем в инвестиции през данъчната политика, в инвестиции в общините, където живеят хората".

Подтекстът на това изказване е: Досега вашите работодатели са си ползвали печалбите за лично потребление, а сега господин Цонев и колегите му ще ги отнемат, за да ви ги дадат на Вас. (бел.ред - коментар на водещия).

Обвинението по същество е нелепо - всеки работи за печалба, която да използва за лично потребление. Но не това е посланието. Посланието е: "Ние знаем как да харчим Вашите пари по-добре от Вас".

Означава, че държавата в лицето на нейните управляващи смята, че Вашите пари не работят за икономиката, тя ще ги вземе и ще ги преразпределя по-добре от Вас. Проблемът е, че и до момента държавата е работила с Вашите пари. С по-малко от тях, но с Вашите - тя свои пари няма.

В резултат на тази работа с Вашите пари от страна държавата България е най-бедна в ЕС, с най-високи неравенства, с най-нисък стандарт на живот, с никаква или почти никаква децентрализация, най-лошо ниво на публичните услуги.

Защо, господин Цонев, да вярваме, че когато не се справяте добре с малко, ще се справяте добре с много? Защо? Уважаеми зрители, проблемът е, че Йордан Цонев всъщност -по мое мнение (бел.ред. на водещия) е много добър икономист. Един от най-добрите в последните 30 години в българския парламент. Така че - аз лично (бел.ред. водещият) не вярвам, че господин Цонев не разбира защо този бюджет е лош. Остава ми да вярвам, че зад числата на бюджета се крие друга цел и че тя няма общо със стандарта на живот на гражданите, които всеки ден отделят част от своя честно изработен труд, за да пълнят хазната.