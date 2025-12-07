Положителна тенденция в края на годината. Все повече българи зад граница искат да се върнат у дома. За по-малко от 3 месеца близо 3500 души са подали заявление по проекта „Избирам България“, че обмислят да се върнат и работят в родната си страна.

Елена е родена в Монтана, но прекарва 25 години от съзнателния си живот в Испания. Заминава, когато е само на 8. На Христова възраст избира да се завърне у дома в Монтана.

„Мозъкът ми не вярва къде съм. Чувствам се като малко дете и все едно никога не съм си тръгвала оттук. Най ми харесва като изляза и започвам да си мириша нашия си въздух на огън, на българска храна и ми се плаче като казвам, че постигнах да съм си тук”, сподели Елена Красимирова.

От няколко месеца тя посреща жителите на Монтана в своята малка пекарна. С вяра, че е взела правилното решение.

„Най-трудното винаги е, че отвътре някой те е счупил. Никога не можеш да се зарадваш да имаш баба, дядо, близки и с чужди хора да правиш семейство. Но отвътре сърцето ти го чувства все едно нямаш дом. И все едно нещо отвътре ми каза да се върна там, откъдето съм и че вече много хора съм изгубила по пътя и съм могла да бъда до тях и това ме накара да се прибера”, разказа тя.

Решението ѝ получава още по-силен тласък, когато разбира, че България може да й подаде ръка, за да подреди живота си отново у дома.

„Казах си, моята държава ще ми погне да се върна, как да се откажа от това нещо. Те ми помогнаха за багажа, защото много години съм била там и трябваше да си докарам целия живот. Мъжът ми учи български и ми помогнаха да започна с магазинчето“, каза Елена.

Събират багажа, а заедно със съпруга й Хулиян се преместват в България.

„Той избра да остави цялото си семейство и Испания и да дойде с мен тук”, обясни Елена.

„Тук ми харесва много, спокойно е, хората са добри и е се чувствам като у дома”, разказа Хулиян Васкес.

Затова и започва уроци по български език. „Искам пекарната ни да се хареса, да науча български и да си отворя свой магазин за парфюми”, мечтае Хулиян.

В област Монтана за по-малко от 3 месеца вече има одобрени 7 души, които се прибират с помощта на Агенцията по заетостта.

„Имаме възможност да им осигурим помощ за преместване на покъщнина, също така за 12 месеца надбавки за транспорт в случай, че си намерят работа в населено място различно от това, в което живеят- Ние се стремим да им помогнем, така че това е и основната цел на проекта 0 да им намерим работа и да им помогнем да се установят тук. По възможност за по-дълъг период от време”, обясни Светла Узунова, директор „Бюро по труда“- Монтана.

В пекарната си Елена вече се е установила. В нея е смесила вкусовете на Испания с нашите и приготвя своите печива. Тя е убедена, че не е тръгнала в грешната посока и Монтана ще и се отблагодари.

„Никога не трябва да имаме страх да се върнем там, където ни чакат. Тук винаги има някой, твоята държава, семейството и не може да ни е страх. Трябва да помислим - страх ли ни беше, когато тръгнахме, а сега се прибираме. И това, трябва българите да го знаем - че България си е много хубава”, смята Елена.

