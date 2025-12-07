Протестите не спират и през уикенда. Във Враца се организираха митинг и шествия с искане за оставка на управляващите. Междувременно стана ясно, че поддръжници на кмета на града Калин Каменов се събират, за да го подкрепят, след като протестът през седмицата премина под прозорците на дома му.

Наплощада във Враца се събират хората, които протестират срещу начина на държавно управление. След това се очаква да поемат на шествие в централната градска зона и да стигнат до сградата на община Враца, където отново да изразят своя протест.

До кино „Метропол“, тоест зад сградата на общината, пък се събират привърженици на кмета, които ще протестират срещу това, което те наричат "обиди, нанесени на неговото семейство".