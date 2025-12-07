Мартин Миланов е президент на федерацията по хокей на лед. В ефира на "Близо до спорта" по NOVA NEWS той раказа каква е визията за развитието на хокея в България, плановете му за бъдещето на спорта и амбициите да създаде нови възможности за млади таланти, какви предизвикателства предстоят пред федерацията, как ще се подобряват условията за тренировки и развитие на хокейните клубове и какви инициативи предстоят за популяризиране на хокея на лед в България.

Той посочи, че ледени пързалки за хокей има само две – в София, а те са пълни. Има много деца, които искат да се занимават с този спорт. Въпреки предизвикателствата – успехи има. Миланов допълни, че няма да се откаже от спорта, независимо от трудностите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова