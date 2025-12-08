Съединените щати, Катар и Израел са провели тристранна среща в Ню Йорк. Според източници разговорът е бил на най-високото равнище от подписването на мирното споразумение за Газа насам. Домакин е бил специалният пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф, а на срещата са присъствали и директорът на Мосад Давид Барнеа и високопоставен катарски представител. Основният фокус бил върху изпълнението на споразумението.

Началникът на генералния щаб на израелската армия обяви нова граница между страната и Ивицата Газа

В събота Катар и Египет призоваха за изтеглянето на израелските военни части от Газа и разполагането на международни стабилизационни сили, за да може договореностите в документа да бъдат спазени.

