В България годишно от рак се разболяват между 26000 и 30000 хиляди души, но от няколко години нямаме действащ Национален раков регистър. Това каза в ефира на “Обедния информационен блок” на NOVA NEWS д-р Антоанета Тончева генетик, член на УС на сдружение „Общност Мостове“. Пациентските организации са на мнение, че промените в Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. отново възпрепятстват достъпа на онкоболните пациенти до навременна биомаркерната туморна диагностика и ефективно лечение.

”Биомаркерната диагностика представлява изследване или на определени белтъци в туморната тъкан, или на генетични мутации, защото в днешно време ние вече знаем достатъчно много за природата на туморните образувания и как всъщност те се формират. Това се случва на база на определени генетични мутации в нашата ДНК”, обясни д-р Тончева.

По думите ѝ тези клетки се израждат, започват да се делят безконтролно и се образува тумор, който представлява паразит за човешкия организъм, въпреки че е изграден от неговите собствени клетки.

“Тази биомаркерна диагностика не случайно се определя като ключа към правилната и навременна терапия, защото в съвременната онкологична грижа тя е именно това. Още на ранен етап при поставяне на диагнозата на пациента, или пък при несработване на дадена терапия и налагането да се смени с друга, биомаркерната диагностика ще ни насочи кое е най-правилното лечение”, коментира тя.

Д-р Тончева сподели, че в днешно време, за разлика от преди 65-70 години, разполагаме с модерни лекарства. Те прицелно атакуват конкретно туморните клетки, като се намаляват страничните ефекти за целия организъм на човека.

“В България годишно се разболяват между 26-30 хиляди души, въпреки че от няколко години нямаме действащ национален раков регистър. Той не се поддържа, поне не и за целите, за които е необходим на цялата медицинска и научна общност. Всички тези хора, ако при поставянето на диагноза, имат възможност да се изследват за различни видове биомаркери, в зависимост от природата на тумора, още тогава може лекарят да прецени кое е най-доброто лечение за този пациент с този вид тумор”, коментира д-р Тончева.

“За съжаление, сагата ни с биомаркерната диагностика продължава няколко години. Тази пролет едно малко неформално обединение от 6-7 граждански организации с различен фокус на работа се събрахме и решихме да вдигнем темата отново пред общественото внимание, защото масово хората продължават да не получават биомаркерна диагностика на време - те не знаят какво да правят с туморните си материали, понякога дори не знаят, че имат право да ги вземат от патологичните лаборатории”, обясни тя.

По думите й до момента в България, като единствена държава в Европейския съюз, този тип диагностика на туморите не се покрива с публични средства. “Това, което се покрива е много малко и то е на база на конкретни пациентски програми”.

“Единствената амбулаторна процедура съществува от повече от 5 години и фигурира в рамковите договори, които Българският лекарски съюз и НЗОК подписват. Но така е създадена, че практически остава на хартия, защото вътре има един-единствен код, който трябва да съвмести всички видове биомаркерни изследвания. Това няма как да се случи”, смята тя.

Д-р Тончева обясни, че миналата година за първи път са били отпуснати 5 млн. лева за биомаркерната технологи - толкова, колкото са отпуснати и за тази година. “Но тези пари бяха сложени в перото за медицински изделия. То представлява една кутия с реактиви или някакъв консуматив. Само, че тази кутия сама по себе си не може да обхване цялото биомаркерно изследване и не включва машината, труда, софтуера, времето за интерпретация на резултатите”.

“Практически стигаме до един параграф 22, в който трябва да се провеждат обществени поръчки и да се разпращат тези реактиви на лабораториите в страната, които имат капацитета и квалификацията да извършват такава диагностика. Ако на всяка една от тях здравната каса трябва да прати кутия с реактиви, за да ви пуснат пълна кръвна картина с направление от личния лекар, ще настане абсолютен хаос. Ето това се опитваме да обясним няколко организации”, сподели д-р Тончева.

Редактор: Ивайла Митева