-
Слави Василев: Историческият момент за президента Радев настъпва
-
Христина Христова: С Бюджет 2026 берем плодовете от четирите години политическа нестабилност
-
Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
-
Асен Василев: Ще влезем в еврозоната и без правителство
-
„Да, България” иска забрана НСО да охранява народните представители
-
Борисов: Ще говоря за оставки и протести, след като българите започнат да теглят от банкомата в евро
Математикът анализира още до какво ще доведе войната в Украйна за Европа
Когато на улиците излязат студентите – стават революции. Кой, ако не младите, трябва да е носител на промяната. Това каза математикът и анализатор от „Галъп интернешънъл Болкан” в ефира на "Денят на живо" по NONVA NEWS. Той направи анализ на протестите и контрапротестите, като подчерта, че не бива да бъдат противопоставяне едни българи на други. Експертът посочи, че на протестите има много млади хора, но не само.
♦ "Януари и февруари ще бъдат тежки месеци заради хаоса от въвеждането на еврото. Голяма част от населението у нас е възрастно. На тези хора трябва да им се помогне. Те ще понесат загуби, ще бъдат гневни." Така той коментира темата за приемането на единната валута у нас.
Слави Василев: Историческият момент за президента Радев настъпва
♦ Константинов сподели своето мнение и посещението на Кристофър Смит, зам.-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия, в България. Според него Смит неслучайно се е срещнал с представителите на трите най-важни центъра в страната. И направи следната връзка – Украйна ще загуби войната, това няма да бъде прието толкова лесно в Европа, ще настъпят геополитически усложнения, „маса европейски правителства ще бъдат изметени – те, за три години, не успяха да разберат какво да направят, сега ще го разберат по трудния начин”. Според него тези правителства нямат авторитет и ще бъдат отстранени от собственото си население.
Експертът коментира още, че войната в Украйна не е била справедлива, ще завърши по несправедлив начин, а страната е била „хвърлена под автобуса”. „Войната е гражданска, ако не братя – двата народа са поне първи братовчеди. Като нас с македонците – ние сме един народ”, допълни той.
Според него Европа се е „простреляла със следните политики – миграция, зелена сделка и джендърство”.
♦ За Румен Радев Константинов смята, че всичко, което се случва в момента, е вятър в неговите платна.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни