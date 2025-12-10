Световни агенции отразиха антиправителствения протест днес, който се проведе днес в Триъгълника на властта в София, както и в повечето областни градове в страната.

„Ройтерс” излъчи на живо демонстрациите в столицата. Хиляди българи излязоха на протест в сряда вечерта в София и десетки други градове в страната срещу управляващите. Демонстрациите в столицата и в редица градове из Черноморската страна са поредните от вълната продължаващи протести, които се засилват в момент, когато България се подготвя да приеме еврото на 1 януари, предаде „Ройтерс”.

„Франс прес" написа, че десетки хиляди души протестират днес в София срещу българското правителство в поредица от безпрецедентни за последните години митинги в страната, където гневът се фокусира върху бюджета за 2026 г., предаде Франс прес.

„За трети път в рамките на три седмици протестиращите се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, със скандирания "Оставка!" и плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!", предаде още „Франс прес" .

Редактор: Дарина Методиева