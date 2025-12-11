„Предстои ни да видим игра на тайминг”. Това заяви журналистът и зам.-главен редактор Юри Велев в предаването „Твоят ден”. Той и журналистът Георги Марчев коментираха протестите и какво е вероятното развитие след тях.

„Различните политически центрове, а те са поне три, имат различни перспективи за тайминга”, продължи Велев. „Един е интересът на ПП–ДБ - максимално бързо да се стигне до оставка на правителството и предсрочни избори, за да използват тази енергия, която в момента е на площадите. Друг е интересът на управляващата коалиция - да удължат колкото може тази процедура, за да се стигне максимално близо до президентските избори догодина. Максимално близо — имам предвид март, април, май. И съвсем трети е интересът на президента Радев, който също сякаш има интерес от не толкова бързи избори, защото той трябва да има време да създаде структури, да създаде лидерство, да създаде наратив”, каза Велев.

Според колегата му Георги Марчев „статуквото не иска истински промени”.

„Не знам дали хората са готови да чакат. Със сигурност не са съгласни с начина, по който се развива държавата. Една година мина откакто това мнозинство, взимайки властта, обеща едни неща, а направи съвсем различни”, каза Георги Марчев. „Хората, които видях снощи в София, искат истинска промяна, не фасадна, не такава каквато им предлага властта. Не съм сигурен, че искат и промяна, каквато им предлагат опозиционните партии. Според мен това е тихото мнозинство. 70% не бяха гласували на последните избори, мисля, че това са тези хора”, каза Марчев.

„Протестът е енергия, а енергията има нужда от лидерство. Къде е това лидерство? Ключовият въпрос е ще се появи ли лидерство? Енергия без лидерство може да се насочи във всяка посока”, коментира Велев. Според него има риск да влезем в спирала на все по-голямо недоверие и все по-голямо разделение.

„Ако не знаеш къде отиваш, никъде няма да стигнеш. Избори след избори означава служебни правителства. А това означава безотговорни бюджети с популистко харчене”, каза Велев.

„Хората не искат тези неща, хората искат справедливост”, каза Марчев.

Целия разговор гледайте във видеото.