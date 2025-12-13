Снимка: iStock
-
Блокадата на българо-гръцката граница носи сериозни загуби за транспортния сектор
-
Огромна дупка на пътя: Жители на три видински села настояват за спешен ремонт
-
Как да приготвим правилно кисело зеле: Съвети от Кили от Танзания
-
„Сезоните на едно глухарче” - спектакълът, който полетя от страниците
-
„Амнести Интернешънъл“ в България: Свободата на изразяване е под натиск, авторитарните практики зачестяват
-
„Непознатите земи”: Делхи - градът на цветовете и контрастите
Има ли изненади за гостите?
С какви изненади и на какви цени ресторантите ще посрещнат своите гости на Нова година? Наталия Йорданова посети няколко заведения в Русе, за да разбере как ще плащаме в заведенията в часовете около полунощ, заети ли са вече ресторанти и хотели и има ли румънски туристи.
Шеф-готвачът Нели Колева е подготвила шестстепенно меню за гостите, които ще посрещнат празника в нейния ресторант.
„Предястия в наш стил. Български, неща които присъстват на трапезата във всяко едно семейство – лозови сарми, кисело зеле с кълцан врат. Всичко се готви тук по оригинални рецепти”, споделя тя.
Как ще се плаща в заведенията след полунощ на 31 декември?
Наред с традиционните ястия и баницата с късмети, в новогодишното меню в този ресторант ще приготвят и деликатеси за ценители.
„Патешко бутче конфи, а десертът ще е тирамису с много, много алкохол”, поясни готвачът.
Тази година кувертите са с 30 лева по-скъпи, но места в ресторантите вече няма.
„199 лева, миналата година беше 169 смятам, че това е много добра цена за това, което предлагаме”, допълни тя.
„Тези заведения, които са избрали да работят в новогодишната нощ, са пълни. Цената на кувертите е от 140 лв. до 240-250 лв. По-високи са предвид факта, че когато се организира една новогодишна нощ гостите имат очаквания като програма, артисти”, твърди Мая Русанова, председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе.
Настаняването в хотелите, както и кувертът в ресторантите се плащат предварително. А всеки, който е решил да си поръча нещо различно от менюто в новогодишната нощ, трябва да е наясно, че плащането ще е само в брой.
Ресторантите са пълни, но хотелите - не, отчитат от бранша. Резервациите са малко и предимно от румънски гости.
Последвайте ни