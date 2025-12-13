С какви изненади и на какви цени ресторантите ще посрещнат своите гости на Нова година? Наталия Йорданова посети няколко заведения в Русе, за да разбере как ще плащаме в заведенията в часовете около полунощ, заети ли са вече ресторанти и хотели и има ли румънски туристи.

Шеф-готвачът Нели Колева е подготвила шестстепенно меню за гостите, които ще посрещнат празника в нейния ресторант.

„Предястия в наш стил. Български, неща които присъстват на трапезата във всяко едно семейство – лозови сарми, кисело зеле с кълцан врат. Всичко се готви тук по оригинални рецепти”, споделя тя.

Как ще се плаща в заведенията след полунощ на 31 декември?

Наред с традиционните ястия и баницата с късмети, в новогодишното меню в този ресторант ще приготвят и деликатеси за ценители.

„Патешко бутче конфи, а десертът ще е тирамису с много, много алкохол”, поясни готвачът.

Тази година кувертите са с 30 лева по-скъпи, но места в ресторантите вече няма.

„199 лева, миналата година беше 169 смятам, че това е много добра цена за това, което предлагаме”, допълни тя.



„Тези заведения, които са избрали да работят в новогодишната нощ, са пълни. Цената на кувертите е от 140 лв. до 240-250 лв. По-високи са предвид факта, че когато се организира една новогодишна нощ гостите имат очаквания като програма, артисти”, твърди Мая Русанова, председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе.

Настаняването в хотелите, както и кувертът в ресторантите се плащат предварително. А всеки, който е решил да си поръча нещо различно от менюто в новогодишната нощ, трябва да е наясно, че плащането ще е само в брой.

Ресторантите са пълни, но хотелите - не, отчитат от бранша. Резервациите са малко и предимно от румънски гости.

