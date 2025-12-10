Снимка: iStock
-
-
-
-
-
Какви пречки могат да срещнат българите, решили да посрещнат 2026 година извън домовете си?
От 1 януари България официално влиза в еврозоната и заменя българският лев със евро. Хиляди българи ще посрещнат новата 2026 година и новата разплащателна единица в ресторанти и дискотеки. Заради промяната обаче няма да могат да заплащат сметките си за консумация с банкова карта, а само с пари в брой.
„Според мен всички варианти за плащане са удачни в новогодишната нощ. Но предпочитаме след полунощ плащанията да са в брой, защото може да има по-голямо забавяне при картовите плащания заради пренастройването на системата”, заяви в „Здравей, България” Венцислав Пехливанов, който е управител на нощно заведение в Бургас.
Нова година, нова валута: Бизнесът в Банско с притеснения заради приемането на еврото
Той подчерта, че вече има официално становище от банката, с която работи заведението му. „От 22 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари – няма да може да се правят картови плащания. И се предполага, че след това ще може да се плаща по електронен път”, обясни Пехливанов.
По думите му всичките клиенти на заведението му са предупредени да разполагат с пари в наличност. „Направили сме всичко възможно, за да сме обезпечени с евро – както банкноти, така и в монети. Но ако изчерпаме наличностите – законодателят е предвидил възможност да се връща и в лева. Системата ни е ъпдейтната и всичко ще се конвертира по курса, така че да няма затруднения за персонала, а и за клиентите”, категоричен е Пехливанов.
Повече по темата гледайте във видеото.
