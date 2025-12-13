5 милиона молби за пропуски в рамките на 24 часа за Мондиал 2026 са били подадени през последните 24 часа. Привърженици от над 200 страни и автономни територии през последното денонощие са регистрирали интерес към Световното първенство следващото лято, предава ESPN

Двубоят Колумбия - Португалия води класацията по интерес. Съседни южноамерикански държави отбелязват ръст в търсенето, а шотландските почитатели празнуват завръщането на най-голямата сцена след 28 години отсъствие от Световни първенства.

Кои са Мейпъл, Заю и Клъч: Талисманите, които ще подгреят феновете за Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Интересът към шампионата се подхранва и от факта, че самият турнир ще е в 3 различни страни и ще се включат цели 48 състава между 11-и юни и 19-и юли идната година.

След 24 часа трите домакина водят класацията, а следващите 10 челни държави по местоживеене на подалите заявки за пропуски са:

Колумбия, Англия, Еквадор, Бразилия, Аржентина, Шотландия, Германия, Австралия, Франция и Панама.



Фазата за билети чрез жребия със случаен подбор остава отворена до вторник, 13 януари в 11:00 ET (17:00 CET), а моментът за подаване на заявка не влияе на шансовете за успех.



По време на тази фаза от продажби привържениците ще могат да избират кои срещи в съответната категория билети и броя пропуски за двубой искат да купят, при спазване на ограниченията за домакинство. Ценните хартийки ще са налични и чрез FIFA Resale/Exchange Marketplace, считано от 15-и декември.

Организаторите не предлагат само билети, но и различни пакети, които включват различни възможности за настаняване, транспорт, нощувки.

