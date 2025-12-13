Как си представят младите промяната след изборите? Този въпрос обсъдиха в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ студентът по право в Софийския университет Мартин Грозев и Тони Пенчев, който учи кино и телевизионна режисура в НАТФИЗ. И двамата бяха категорични, че оставката на правителството е само началото, а реалната промяна изисква дълбоки реформи.

„Първо искам да кажа, че промяната не е процес, който от днес за утре става. Пределно ясно ми е, че този модел, който толкова години вече е на почит в нашата държава, много трудно би се изкоренил“, заяви Мартин Грозев.

По думите му призивът за промяна трябва да идва от активното участие на гражданите в политическия живот.

„Защото със същите кадри няма как да очакваме промяната, която всички на площада искаха да видим“, подчерта той.

Тони Пенчев също определи оставката на кабинета като първа, но далеч не достатъчна стъпка.

„Аз за момента също не виждам какво точно може да се промени на този етап, защото този ход с оставката на правителството беше само някаква първа стъпка. А това е само едно начало“, коментира той.

Според него фокусът на общественото недоволство трябва да се насочи към съдебната система.

По думите му в сегашната политическа ситуация ПП–ДБ се възприема като „най-малкото зло“, въпреки липсата на пълно доверие към политическите партии.

Мартин Грозев допълни, че протестите далеч не са насочени единствено срещу конкретно правителство. „Хората на 10 декември показаха, че искат да счупят оковите на тази власт, която толкова време задушаваше младото поколение и дори останалите хора“, заяви той.

Повече гледайте във видеото.